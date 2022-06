Législatives : après son raz-de-marée dans le Pas-de-Calais, le RN entre dans une nouvelle ère

A Hénin-Beaumont, les résultats du Rassemblement national aux élections législatives ont provoqué une explosion de joie teintée d'incrédulité, tant la performance est historique. Embrassades et champagne, quelques larmes dans l'assistance... les sympatisants de Marine Le Pen lui ont fait un triomphe quand les a rejoints.

"On l'a beaucoup critiquée, on l'a beaucoup enterrée des dizaines et des dizaines de fois et c'est elle qui nous a conduits à ce résultat-là", réagit au micro d'Europe 1 Bruno Bilde, réélu dans la circonscritpion voisine de Liévin-Bully. "C'est elle et personne d'autre."

Le début d'une nouvelle ère du RN

Dans la région ou ailleurs en France, les annonces de victoire du Rassemblement national dans les circonscriptions tombent une à une au cours de la soirée. Autant de force pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, selon Marine Le Pen : "Empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue est évidemment un très grand soulagement quand on connaît la politique toxique qu'il envisageait de mettre en œuvre et que nous allons pouvoir contribuer à bloquer."

Une nouvelle génération RN va donc débarquer à l'Assemblée nationale. De nouvelles têtes, oui, mais pas forcément des novices. "Beaucoup travaillent avec Marine depuis longtemps", confie Caroline Permentier, élue à Bethune. "Beaucoup ont déjà des mandats politiques, notamment de conseillers régionaux. Et croyez moi, on sera un groupe dont on entendra beaucoup parler." Et une chose est sûre, comme le constate un élu, avec tous ces députés et les moyens financiers qui en découlent, le Rassemblement national entre aujourd'hui dans une autre dimension.