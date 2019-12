"On ira manger au restaurant avec ma femme" : comment les bénéficiaires dépensent leur prime de Noël ?

Restaurant, cadeaux à des proches...C'est ce vendredi que l'Etat verse la prime de Noël à 2,3 millions de ménages modestes. S'il faudra encore attendre quelques jours pour que cette somme arrive sur le compte en banque des bénéficiaires de certains minima sociaux, les projets eux sont déjà là.

"Je vais m’offrir du caviar"

"Je vais faire un repas de Noël avec huîtres, saumon et une bûche !", explique cet homme au micro d'Europe 1. "Je vais m’offrir du caviar et faire un beau cadeau à mon fils", affirme cette mère. "Je vais acheter des chocolats à mes enfants, parce qu'à la fin du mois, on a du mal à vivre", dit une autre maman. Même son de cloche pour ce grand-père qui va se servir de sa prime pour "acheter une trottinette pour [son] petit-fils".

Mais les cadeaux ne sont pas les seuls achats que vont faire les bénéficiaires de la prime de Noël, car certains préfèrent s'offrir un moment. "On ira manger au restaurant avec ma femme", glisse un homme avec un sourire dans la voix.

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, cette aide est accordée aux "bénéficiaires de certains minima sociaux", comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER). Elle est distribuée par les caisses d'allocations familiales ou de Mutualité sociale agricole, ou par Pôle emploi. "La prime de Noël, c'est un gain de pouvoir d'achat des foyers les plus fragiles, qu'il s'agisse d'une personne seule, d'un couple ou d'une famille", a souligne la secrétaire d'Etat Christelle Dubos.

152 euros pour une personne seule, 228 euros pour un foyer de deux personnes

Comme depuis 2009, le montant de cette prime exceptionnelle de fin d'année sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant, adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants). À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.