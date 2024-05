«On fait de bonnes affaires» : c’est la saison des brocantes et autres vide-greniers

Des vêtements à quelques euros, des livres ou des CD à quelques centimes : les Français adorent se balader dans les brocantes, les vide-greniers et les marchés aux puces. Il s’en organise des centaines en ce moment dans nos villages. L’occasion de faire de bonnes affaires en se baladant et aussi de faire du tri chez soi pour les exposants. Europe 1 s'est rendue au marché aux puces annuel de Dingsheim dans le Bas-Rhin.

"Ça négocie bien !"

"Vous en voulez combien s’il vous plaît ?". Mohammed et sa compagne adorent faire des marchés aux puces. Cet après-midi, sur celui du petit village de Dingsheim, il a déjà fait pas mal d’emplettes. "J’ai acheté une lampe, des bretzels, des t-shirts", montre-t-il en ouvrant ses sacs. "On fait de bonnes affaires, les gens sont très sympathiques et ça négocie bien", sourit-il.

Christophe, lui aussi, est un habitué de ces marchés du printemps. Aujourd’hui, il est venu avec une idée bien précise en tête : "acheter des jouets pour enfants". Et il n’en manque pas sur les stands. "Pour deux ou trois euros, on a des jouets qui valent bien plus en magasin", se réjouit-il. "C’est l’occasion en plus de réutiliser des choses qui ont un petit peu servi, mais pas tant que cela finalement", ajoute Christophe.

"Ça s’appelle un vide-grenier : ça porte bien son nom !"

Pour les quelque 250 exposants comme Denis, qui habite à Dingsheim, l’idée est d’abord de faire un peu le tri chez soi. "Tous les ans, on a nos habitudes et notre stand", explique-t-il. "La table s’est à peu près vidée de moitié en une demi-journée. On vient avec une dizaine de cartons le matin et l’objectif est de rentrer avec quatre ou cinq maximum. Ça s’appelle un vide-grenier : ça porte bien son nom", s’amuse l’exposant.

À 15 euros la location de l’emplacement, la journée est vite rentable. "C’est variable, mais on gagne entre 80 et 300 euros en une journée", estime Brigitte, une autre exposante qui installe son stand juste devant sa maison.

"Quand il fait beau, c’est encore mieux"

C’est aussi pour l’ambiance, la balade, qu’Aurore aime faire les marchés aux puces : "On aime chiner, on aime être dehors. En plus quand il fait beau, c’est encore mieux. Et puis c’est agréable, on rencontre aussi des gens que l’on connaît. On adore !", résume-t-elle. Une quinzaine de vide-greniers sont ainsi organisés rien qu’en ce long week-end de l’Ascension dans le Bas-Rhin.