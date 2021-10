"On est là pour lui" : à Marseille, les supporters disent au revoir à Bernard Tapie

Un hommage à la hauteur du "patron". Les Marseillais saluent la mémoire de Bernard Tapie, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille et amoureux de la cité méditerranéenne, mort à l'âge de 78 ans dimanche dernier des suites d'un cancer. Des milliers de supporters sont venus jeudi au stade Vélodrome pour un avant-dernier adieu au "boss", ce Parisien de naissance désormais vénéré pour avoir conduit le club sur le toit du football européen, en 1993. La finale remportée par l'OM a d'ailleurs été rediffusée sur les écrans géants, puis le cercueil de Bernard Tapie a été présenté après le but décisif de Basile Boli. Europe 1 a assisté à l'hommage rendu à Bernard Tapie.

Le cercueil pénètre sur la pelouse, sous le silence de la foule

Environ 4.000 supporters se sont pressés dans la partie basse de la tribune Jean-Bouin du stade Vélodrome pour un vacarme digne d'un soir de match. Sur les écrans géants défilent le but de Basile Boli de la finale de 1993, les images du président olympien Bernard Tapie, ses larmes au coup de sifflet final… Cet hommage se tient en présence la famille de l'ex-dirigeant, et des joueurs actuels de l'OM. Sur la pelouse, une couronne mortuaire et plusieurs gerbes de fleurs blanches sont disposées. Le convoi funéraire pénètre sur le terrain, sous le silence de la foule. Seules les écharpes bleues et blanches sont brandies fièrement.

Un cortège de représentants de groupes de supporters porte le cercueil de Bernard Tapie et le dépose au centre de la pelouse. Alors que retentit la musique traditionnelle du club, Jump, de Van Halen, on entend des avants-matches. Les membres du cortège embrassent alors le cercueil sur lequel est déposé une réplique dorée de la coupe aux grandes oreilles. Au milieu des supporters, en tribunes, des fumigènes sont sortis et un portrait dessiné de l'ancien homme d'affaires avec, en légende, "Notre boss". La dernière visite de l'ex-dirigeant de l'OM au Vélodrome prend fin sous l'air de We Are the Champions, joué sobrement aux violons. Un moment intense et émouvant pour les milliers de supporters qui ont applaudi cette dernière phase de l'hommage.

"On est là pour lui, il a bercé toutes nos années"

"Monsieur Tapie, c'est un homme multifacettes. Il nous a donné une étoile. Regardez le monde qui vient le remercier", s'exclame Pascale, une spectatrice présente ce jeudi. "C'est un hommage vibrant. Mais c'est aussi la fête. C'est merveilleux cet unisson, et il y a tout le monde, tous les âges", raconte-t-elle sur Europe 1.

"On est là pour lui, on est là pour sa famille. On est là parce qu'il a décidé d'être enterré ici. C'est le premier des Marseillais d'adoption qui adore Marseille. On est là pour lui, il a bercé toutes nos belles années", confesse la supportrice de l'OM. Pour elle, impossible évidemment de manquer ce rendez-vous. "On voulait le remercier de cette étoile de 1993, des larmes de Boli, de tout. Merci !", lance-t-elle à l'ancien dirigeant du club phocéen. Vendredi, la messe aura lieu à partir de 11 heures en la cathédrale de La Major. Bernard Tapie sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille.