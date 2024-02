«On en a marre» : ces français qui ne veulent plus entendre parler de grève à la SNCF

Un week-end de départ en vacances pour les zones A (Académie de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) et C (Académie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) qui pourrait être très compliqué dans les gares, selon les syndicats, où 70% à 90% des contrôleurs se seraient déjà déclarés grévistes. Ils réclament notamment une hausse de salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.

La SNCF espère sauver les trains à destination des Alpes et des Pyrénées, pour les vacances aux skis, mais il sera impossible de maintenir tous les trains comme l’a déjà annoncé Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, sans pouvoir à cette heure précise quels trains seront annulés. Une chose est sûre, de nombreux français seront impactés.

"C’est toujours le même cirque"

Estelle, 28 ans, les yeux fixés sur son téléphone, scrute le site de la SNCF pour savoir si elle va pouvoir rentrer chez ses parents ce week-end. Elle doit prendre un train samedi matin direction Bordeaux. "Vu comme c’est parti, le train va surement être annulé, et comme d’habitude, on sera prévenu à la dernière minute, on essaiera de trouver une voiture, ça va être compliqué, une galère quoi", explique-t-elle.

Et elle n’est évidemment pas la seule dans cette situation. Patrice aussi doit prendre un train ce week-end direction la Bretagne. Ce chef d’entreprise de 55 ans est très remonté, il explique qu’il faudrait empêcher les employés de la SNCF de pouvoir se mettre en grève aux périodes stratégiques, vacances scolaires, Noël, congés d’été. "C’est insupportable, il devrait y avoir un service minimum qui leur interdise de faire grève pendant les vacances scolaires, je crois que c’est ce qu’on a fait pour le trafic aérien", ajoute-t-il, excédé.

"Ils poussent le bouchon un peu loin"

Et puis, de nombreux français sont agacés de voir les employés du ferroviaire une nouvelle fois en grève alors qu’ils estiment qu’ils font partie des privilégiés. Valentin travaille dans le BTP, il trouve ça honteux et injuste. "Ils ont beaucoup d’aides, et à chaque fois, ils en demandent plus et on leur donne plus. Il y a certains métiers à côté qui travaillent beaucoup plus et qui n’ont pas forcément autant d’aide qu’eux. Je pense qu’ils poussent le bouchon un peu loin parfois", évoque le jeune homme.

Cette mobilisation durera de jeudi à lundi, les prochains week-end ne sont pour l’instant pas concerné par cet appel à la grève.