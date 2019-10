"On a ré-inventé l'information avec le digital" : quand les starts-up révolutionnent la presse

INTERVIEW

Les médias classiques dans le viseur des start-up. Les jeunes entreprises sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à miser sur la presse, avec pour ambition de révolutionner l'univers des médias classiques. Alois Bazin de Jessey, CEO de Pressmium, et Léonore de Roquefeuil, directrice executive de Voxe étaient les invités de Philippe Vandel, mercredi matin, pour présenter leurs deux initiatives.

"Netflix de la presse"

Le tout nouveau site internet de Pressmium permet d'accéder, en illimité pour 12,90 euros par mois, aux articles de presse des médias partenaires. Une sorte de "Netflix de la presse", définit Alois Bazin de Jessey, qui réunit une quarantaine de titre français, comme l'Equipe, l'Opinion et Marianne, et étrangers, notamment le quotidien britannique The Guardian. "Aujourd'hui, il faut plusieurs appli pour bien s'informer. Nous ce qu'on veut, c'est offrir à nos utilisateurs un accès simple à la presse, comme cela existe déjà pour la vidéo", souligne le jeune patron.

Robot d'info

Quant à Voxe, ce n'est cette fois pas une plateforme mais un "chatbot", "robot qui parle" en français. Via Messenger, la messagerie instantanée de Facebook, les utilisateurs peuvent lui poser des questions sur l'actualité. "Evidemment, il y a des êtres humains derrière", souligne Léonore de Roquefeuil. "Voxe fonctionne sur le même modèle que les livres dont vous êtes le héros. Les utilisateurs choisissent leur information de manière interactive, parmi des contenus écrits par des humains." Un média jeune pour les jeunes : 70% des utilisateurs ont entre 24 et 28 ans, affirme la directrice executive.

"On a ré-inventé l'information avec le digital", soutient-elle. Alois Bazin de Jessey renchérit : "Nous voulons montrer que des géants de la presse peuvent émerger en Europe et en France." Aujourd’hui, leur défi est de convaincre de nouveaux investisseurs de les suivre.