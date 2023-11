«On a presque 30 cm d'eau» : à Neuville-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais, l'eau continue de grimper

Dans le département du Pas-de-Calais, la course contre l'eau est lancée. Alors que de nombreux cours d'eau sont en crue, les habitants tentent désespérément de protéger leurs habitations. À Neuville-sous-Montreuil, une partie de la ville est inondée. L'eau est encore montée ici de plusieurs centimètres dans la nuit et plusieurs rues qui étaient jusque-là épargnées sont désormais sous l'eau. Il faut donc évacuer une partie de leurs habitants sur l'avenue principale de la commune.

Alexis, boulanger, n'a pu que constater, impuissant, les dégâts dans sa boutique ce matin. "Là, on est dans l'accès au fournil et on a les pieds dans l'eau. Et le fournil est situé un peu plus bas que nous, donc vous imaginez son état", s'interroge-t-il au micro d'Europe 1. "Et dans la boutique, on a presque 30 cm d'eau. On a mis hors d'eau tout ce qu'on pouvait. La commune nous a fourni des parpaings. Il y a la solidarité de tous les voisins qui sont venus nous filer un coup de main pour surélever les meubles de notre maison, qui est attenante et où on a aussi 30 cm d'eau au rez-de-chaussée", explique-t-il.

Un nouveau coup dur

Avec sa femme et ses deux enfants en bas âge, il est donc obligé d'évacuer. C'est un nouveau coup dur pour cet artisan. "La situation n'est déjà pas facile. On est deux ans après le Covid. Puis, on a eu la crise énergétique de l'énergie, avec la flambée des prix de l'essence, l'inflation des produits, etc. Et aujourd'hui, on doit tout stopper avec les inondations et on se retrouve complètement en galère. Et puis, c'est compliqué au vu de l'étendue de dégâts matériels. Je pense que la fermeture va être plus longue que ce qu'on aurait pu penser au début", ajoute Alexis.

Tous les regards se tournent à présent vers la digue de la ville, leur dernier rempart ici face aux assauts de la Canche.