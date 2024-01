Finances, logement, mode de garde... Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants ?

L'Insee publiera ce mardi midi son bilan démographique annuel et les chiffres promettent d’être inquiétants. Le taux de natalité devrait enregistrer une baisse d’environ 7% en France entre 2022 et 2023, avec en moyenne 1,7 enfant par femme dans notre pays. Si les Français font de moins en moins d’enfants, c’est notamment pour des raisons financières.

"Élever des enfants devient de plus en plus difficile"

À 28 ans, Léa, est maman d'un jeune enfant. "C'est vrai qu'idéalement, ça me plairait bien d'en avoir deux", lance-t-elle au micro d'Europe 1 avant d'évoquer ses problèmes financiers. "Aujourd'hui, on est obligés de travailler à deux pour avoir des salaires décents pour élever un enfant. Les micro-crèches qu'on a vues coûtaient 1.700 euros par mois. Il nous restait 700 euros à notre charge, ça reste quand même énorme. Le congé paternité n'est pas assez élevé non plus, les politiques publiques ne sont pas du tout favorables à ça", affirme-t-elle.

Éric a eu deux enfants à la fin des années 1990. Une époque qui lui paraissait plus rassurante qu'aujourd'hui. "Aujourd'hui, d'élever des enfants devient de plus en plus difficile. Il faut les habiller, les nourrir, tout est de plus en plus cher", glisse-t-il, précisant que les vacances avec des enfants coûtent aussi plus cher.

"Je préfère attendre d'avoir une vie stable avant d'avoir des enfants"

Louise et Bryan, la vingtaine, préfèrent effectivement repousser leur projet bébé. "Pour l'instant, je suis au chômage donc je préfère attendre d'avoir une vie stable avant d'avoir des enfants", explique Louise. "Notre logement n'est qu'un deux pièces donc pour accueillir un enfant, c'est aussi compliqué" ajoute Bryan. Pour beaucoup de jeunes interrogés, le dérèglement climatique et l’instabilité géopolitique sont aussi des freins pour fonder une famille.