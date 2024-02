Pascal Praud et vous - Sexe : «Les femmes pensent que les hommes ne sont plus à la hauteur», affirme un auditeur

Pourquoi les Français font-ils de moins en moins l'amour ? C'est en tout cas le constat d'un sondage Ifop, qui montre une baisse notable pour la génération des 18-24 ans. Pour Yanis, 24 ans, cela peut être dû au rôle d'Internet, comme il l'a affirmé mardi dans l'émission Pascal Praud et vous. Le jeune auditeur d'Europe 1 avance aussi une autre explication : "Il y a d'un côté les femmes qui pensent que les hommes ne sont plus à la hauteur, et les hommes qui pensent que les femmes sont trop exigeantes. Je vais peut-être trahir mon groupe d'hommes, mais je pense que les femmes ont plutôt raison", a-t-il tranché sur Europe 1.