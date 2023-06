Ombrières, végétalisation, brumisateurs... Paris présente son plan anti-canicule 2023

L'été va-t-il être de plus en plus redouté ? Les canicules vont se multiplier dans les prochaines décennies, avec des températures pouvant atteindre les 50 degrés d'ici 2050. En attendant que le thermomètre explose, la mairie de la capitale dévoile son plan anti-canicule pour la saison 2023 pour limiter les impacts des ces températures extrêmes sur les habitants.

S'adapter rapidement

En 2022, les fortes chaleurs avaient duré près de trois semaines. Si l'on parle de Paris, d'ici à dix ans, ce sera même un mois. Alors, l'heure est à l'adaptation. La capitale installera davantage de points d'eau avec une dizaine de brumisateurs supplémentaires dans les espaces verts. Des toits de crèches et d'écoles vont être peints en blanc pour réfléchir la lumière du soleil et une vingtaine de coins d'ombre seront aménagés avec ce qu'on appelle des ombrières .

Ces ombrières permettent "d'avoir environ 30 m2 d'ombre au sol avec une réduction de la température de dix degrés", explique Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique. "Mais différents types d'ombrières seront testées cet été. "On pourrait avoir des voiles d'ombrage dans des équipements publics comme des crèches ou des écoles, ou des ombrières en dur sur l'espace public qui sont à moitié végétalisées aussi, notamment dans les parcs et jardins de la Ville de Paris", poursuit-il, au micro d'Europe 1.

Une végétalisation sur le long terme

En plus de ces aménagements de court terme, la ville de Paris prévoit aussi d'y coupler des aménagements à plus long terme, comme l'isolation des bâtiments et la végétalisation des rues, des places et des cours d'école. Autant de mesures qui sont jugées prioritaires par la ville. La commune souhaite notamment planter 100.000 arbres et créer près de 30 hectares d'espaces vert supplémentaires d'ici 2026.

Au niveau national, un plan canicule 2023 doit également être annoncé. Ce sera jeudi matin par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.