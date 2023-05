Réchauffement climatique : canicule, sècheresse, tempêtes... Quelle France en 2100 à +4 degrés ?

A quoi ressemblera la France avec 4 degrés de plus par rapport à sa température moyenne pré-industrielle ? C’est le scénario "du pire", si la communauté internationale n’arrive pas à infléchir la courbe des émissions de CO2, que décrit le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dans un document soumis ce mardi à la concertation, à destination des Français mais aussi des collectivités, élus, entreprises et experts, pour trouver des solutions pour s’adapter.

Canicule, manque d'eau, tempêtes hors norme... Quelle cartographie de la France ce scénario nous permet-il de dresser en 2100?

Deux mois de canicule par an

Si les impacts du changement climatique ne sont pas les mêmes selon les régions, tous les Français doivent au moins s’attendre à deux mois de canicule par an, et une cinquantaine de nuits tropicales chaque année en 2100, en cas de scénario du pire. Et dans les zones les plus exposées, comme dans le pourtour méditerranéen, ces nuits sont au nombre de 90.

Dans les régions les plus au sud, les habitants et les collectivités sont appelés à se préparer à plus d’un mois de sécheresse estivale, et à la disparition de la quasi-totalité des glaciers, avec des glissements de terrain à prévoir.

Des tempêtes qui n’arrivent qu’une fois par siècle deviennent la norme

Dans les zones urbaines, les infrastructures sont fragilisées par les sécheresse, les murs peuvent craquer et les fondations se briser. Sur le littoral, le niveau de la mer sera un mètre plus haut qu’aujourd’hui. Et à l'horizon 2100, les tempêtes qui arrivaient normalement tous les siècles surviennent désormais tous les ans, et de nombreuses zones près des côtes sont devenues inhabitables.

Les conséquences, enfin, sont aussi économiques : la baisse du produit intérieur brut (PIB) de la France serait comprise entre 6,5% et 13,1% si ce scénario se réalise en 2100.