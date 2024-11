Ombrières obligatoires sur les parkings : la grande distribution proteste

Le gouvernement a confirmé dans un décret publié vendredi la date butoir pour l'obligation d'équiper les parkings existants d'ombrières à énergie solaire, ranimant la colère de la grande distribution, concernée au premier chef. Les gestionnaires ont jusqu’à juillet 2026 pour les grands parkings (plus de 10.000 m²) et jusqu’en juillet 2028 pour les parkings plus petits (plus de 1.500 m²).

La grande distribution s'insurge contre le décret

La grande distribution, qui gère 21.000 magasins et centres commerciaux et possède 70 millions de mètres carrés de parkings, avait demandé un report d'au moins deux ans, mais cette demande n’a pas été satisfaite.

Pour la fédération technique de la distribution (Perifem), ce décret sur les parkings existants "réitère les erreurs du précédent décret sur les parkings neufs avec une définition extensive des surfaces concernées", a déclaré à l'AFP son délégué général Franck Charton. "Ces décisions vont avoir des conséquences importantes en figeant notamment le foncier pour des décennies. Les délais de mise en oeuvre de l'obligation n'ont même pas tenu compte des 18 mois d'attente de parution de ce décret, ni de la création d'une filière française des panneaux photovoltaïques!", a souligné Franck Charton. "C'est invraisemblable et cela ne peut rester sans conséquence".

Des sanctions pouvant atteindre 40.000 euros par an sont prévues pour les gestionnaires ne respectant pas l'obligation.

Exemptions et protestations des acteurs de la distribution

Les parkings peuvent être exemptés si la moitié de leur surface est ombragée par des arbres, ou si l'installation des ombrières solaires est jugée trop coûteuse. Toutefois, des figures du secteur, comme Dominique Schelcher, patron de la Coopérative U, ont dénoncé l'absence de simplification des démarches administratives et de mesures adaptées aux contraintes économiques et de compétitivité des entreprises.