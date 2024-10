Olivier de Lagarde et vous - «Aujourd’hui, si vous êtes catholique, vous êtes vu comme étant d’extrême droite», déplore un auditeur

Est-il difficile de se dire catholique pratiquant aujourd’hui dans la société française ? Pour Nelson Monfort, la réponse est oui. Dans l’émission Le Figaro La Nuit, mercredi dernier, le journaliste sportif a estimé qu’on pouvait se faire traiter de fasciste si on faisait partie d’une famille très chrétienne.

Des propos exagérés ? Pas pour Alexandre, un auditeur belge de l’émission Olivier de Lagarde et vous. Ce dernier estime qu’un chrétien est souvent vu "comme étant d’extrême droite". "Je pense qu’aujourd’hui, il est plus compliqué pour un catholique en Belgique de s’afficher ouvertement que pour un musulman. Dans le débat public, on s’en rend compte", dénonce-t-il.