Nouvel An : l'inquiétude des forces de l'ordre avant le début des festivités

Le Nouvel an de ce dimanche soir, une soirée à haut risque pour les forces de l'ordre. Comme les années précédentes, il devrait y avoir des débordements, comme des feux de poubelles ou des voitures incendiées, sans compter la menace terroriste qui reste très élevée sur le territoire. Cela explique la mobilisation record ce dimanche soir de 90.000 policiers et gendarmes, dont 6.000 rien que dans la capitale française.

"Ce n'est pas acceptable"

Et pour Eric Henry, délégué national d'Alliance Police, le contexte est encore plus tendu car "nous sommes en Vigipirate urgence attentat, avec une menace terroriste extrêmement élevée". Pour lui, le dispositif mis en œuvre va quand même légèrement au-delà des autres années. "90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 6.000 à Paris. 6.000 militaires également de l'opération Sentinelle, vont être mobilisés sur l'ensemble du territoire", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

En simultané de tout ceci, il y a aussi la crainte des violences urbaines avec des centaines d'incendies de véhicules et des jets de mortiers. "Ce n'est pas acceptable qu'on en arrive à devoir mettre en place quelque chose d'extrêmement fort en termes de sécurité, alors que ça devrait être la liesse et tout le monde devrait s'amuser. C'est quand même quelque chose de paradoxal dans notre pays et ça tend à devenir une règle, pas une exception, une règle", déplore Eric Henry.