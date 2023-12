Nouvel An : l'association Prévention routière propose dans la rue des ateliers de sensibilisation à l'alcool

"Je vois double ! Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire parce que je ne vois rien." Karine titube, elle peine à mettre un pied devant l’autre. Sur son nez, des lunettes spéciales qui troublent sa vue comme si elle avait bu six verres de vin. "C’est terrible. Je ne sais pas si c’est comme ça pour tout le monde, mais je n’aurais même pas pu tenir debout", déplore cette femme au micro d'Europe 1.

"Si vous avez bu, dormez sur place, faites vous raccompagner ou désignez un capitaine de soirée"

Et tenir en volant encore moins ! Pourtant, d'après le dernier baromètre de l'association Prévention routière, près d'un tiers des Français prévoient de rentrer en voiture après la soirée du Nouvel An, soirée souvent arrosée. Problème, les fêtards estiment mal leur consommation d'alcool.

"Il y a un certain nombre de français qui en toute bonne foi pensent avoir consommé seulement deux verres d'alcool dans la soirée. En réalité, à la maison, on a la main un peu plus lourde parce qu'on ne veut pas avoir l'air radin. On sert alors du vin dans des grands verres, et au final, vous pensez avoir pris deux verres alors que vous êtes peut-être à 3/4 doses d'alcool", détaille Anne Lavaud, déléguée générale de Prévention routière.

C'est donc le double de ce qu'impose la loi aux conducteurs. Anne Lavaud le martèle : "si vous avez bu, dormez sur place, faites vous raccompagner ou désignez un capitaine de soirée."