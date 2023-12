Paris : les autorités face aux défis sécuritaires pour le Nouvel An sur les Champs-Élysées

La menace la plus importante ce dimanche soir est celle d'un acte terroriste. Une menace d’autant plus forte, car pour la première fois, le périmètre des Champs-Élysées va être élargi pour accueillir plus de monde : de la place de la Concorde où un concert aura lieu à 18 heures, jusqu’à l’Arc de triomphe. Pour prévenir toute menace, des drones survoleront la zone tout au long de la nuit. Un autre défi sécuritaire, les incivilités, notamment dû à l’alcool.

Des mesures préventives prises par le préfet et le ministre de l'Intérieur

Mais Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, assure que des mesures préventives vont être prises. "Des fouilles auront systématiquement lieu. Pas de vente d’alcool et interdiction de toutes armes par destination", détaille le préfet.

Dernier défi, ce sont les manifestations spontanées. Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux appelant à se rendre sur les Champs-Élysées. Mais selon Gérald Darmanin, le message passé aux forces de l’ordre est clair. "Tout rassemblement est interdit. Cela entraînera l’interpellation systématique des individus", explique fermement le ministre de l'Intérieur. Les festivités doivent durer jusqu’à minuit et demi, heure de la dispersion de la foule, juste après le traditionnel feu d’artifice.