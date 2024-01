«Nous, ça nous convient tout à fait», l'indignation des élèves et des parents devant la polémique Stanislas

Devant les imposantes portes vertes de l’établissement, la polémique est sur toutes les lèvres. Le très coté collège-lycée catholique Stanislas, situé dans le 6e arrondissement de Paris, est visé par une enquête pour injures sexistes et homophobes. Si l’enquête administrative conduite par le ministère l'année dernière "ne confirme pas les faits d’homophobie, de sexisme et d’autoritarisme", elle relève en revanche que "l’esprit Stan" très strict peut être propice à ce type de dérives.

"Il n'y a pas de langage homophobe"

Mais cette image qui colle à Stanislas est, selon Paul, 16 ans, très éloignée de son quotidien en classe de première. "En 13 ans, j'ai énormément d'exemples de personnes juives, musulmanes ou athées qui n'ont jamais été incitées à se faire baptiser. Si on refuse, c'est notre choix. Concernant le catéchisme, je l'ai vu et je l'ai fait, si l'on ne veut pas y aller, c'est ok, ils ferment les yeux assez gentiment", témoigne-t-il, en ajoutant toutefois : "Je rêve d'avoir les cheveux longs, mais je me plie au règlement".

Cette discipline, au service de l'excellence académique, c'est justement le choix de Gilles, un parent d'élève. "Tout ce qu'il y a dans le rapport est vrai, mais nous, ça nous convient tout à fait. Si vous faites allusion aux parents catéchistes qui ont fait de l'activisme, à chaque fois, la direction est intervenue lorsqu'elle en a eu connaissance. Il n'y a pas de langage homophobe de la part des enseignants ou des camarades. Beaucoup moins que dans la rue à côté de chez moi", assure Gilles, dont la fille a préféré suivre une classe de sixième non-mixte. Une décision assumée par le père de famille.