Notre-Dame : les Bettencourt et L'Oréal donnent 200 millions d'euros

La famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers, ainsi que le géant mondial des cosmétiques ont annoncé mardi un don total de 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris, dont 100 millions d'euros via la fondation Bettencourt Schueller. Il s'agit pour l'heure du don le plus important pour reconstruire la cathédrale, dévastée lundi soir par le feu, autant que celui du groupe LVMH et de la famille Arnault. De leur côté la famille d'industriels Pinault (Kering) et le géant pétrolier Total ont annoncé débloquer 100 millions d'euros chacun.

Déjà mécène de Notre-Dame de Paris depuis 2002. La famille Bettencourt Meyers et la fondation Bettencourt Schueller sont "touchées par ce drame qui réunit au-delà des cultures et des croyances" et entendent "prendre part à l'élan collectif des engagements et des talents nécessaires pour relever ce défi immense", selon un communiqué commun.

La fondation Bettencourt Schueller était déjà mécène de Notre-Dame de Paris depuis 2002, ayant notamment contribué au financement du bourdon Marie de la tour Sud, organisé des concerts de chant choral et soutenu le développement de la maîtrise de la cathédrale. Le groupe L'Oréal compte par ailleurs "associer ses 86.000 salariés" dans le monde pour contribuer à la mobilisation pour l'emblématique monument historique, selon le communiqué.