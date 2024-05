REPORTAGE

L'image est pour le moins inattendue : dans la basilique Fourvière, une Vierge Marie dorée trônant au milieu d'un stade, juste au dessus d'une piste d'athlétisme et d'un terrain de football… Voici donc "Notre-Dame des Sportifs", une chapelle pour les sportifs et supporters qui vont venir en France à l'occasion des Jeux olympiques 2024.

"On peut y prier et se confier à la Vierge Marie. On s'est dit que les sportifs et les supporters qui vont venir ici pendant les JO, pour certains, auront des besoins spirituels. Et donc ils pourront venir ici. Il y a ces mots suspendus en haut de la chapelle : partage, joie, paix, communion, solidarité, fraternité, ce sont des valeurs partagées entre l'Évangile et le sport", explique Antoine Requin, de la Fondation Fourvière.

"Beaucoup de sportifs sont croyants"

Une très belle idée selon Alexia Chéry, joueuse de l'Asvel Basket, qui participera aux Jeux olympiques avec l'équipe de France cet été, elle qui a été baptisée récemment… "On en parle peu mais beaucoup de sportifs sont croyants et le fait d'avoir un endroit dédié pendant les JO de Paris, c'est vraiment super intéressant. Cela permet aussi aux sportifs d'avoir un endroit où se recueillir pendant ces jeux donc je trouve que c'est une super idée !", s'enthousiasme-t-elle.

Cet été, 11 matches de football des tournois olympiques féminin et masculin se tiendront à Lyon. De nombreux supporters devraient donc se presser dans cette chapelle éphémère.