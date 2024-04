JO-Paris 2024 : «C'est navrant», pourquoi Lyon renonce au passage de la flamme olympique

L'échéance approche. Dans 100 jours pile, les Jeux olympiques de Paris débuteront. En attendant la date fatidique, la flamme olympique est partie depuis Olympie, en Grèce mardi et arrivera en France le 8 mai prochain. Une fois arrivée, 10.000 personnes se relaieront pour l'emmener jusqu'à Paris. En tout, elle parcourra près de 1.200 kilomètres à travers tout le pays, y compris dans des départements d'Outre-mer. Mais dans le détail, 37 départements ne verront pas la flamme passer chez eux.

En cause : le prix exorbitant pour les départements. Alors, en juin prochain, la flamme olympique passera de Saint-Etienne... à Chamonix. Un bond de 300 km qui évite soigneusement Lyon et le Rhône. La Métropole et le Département ont refusé de payer 180.000 euros pour voir la flamme passer chez eux, explique Christophe Guilloteau, président Départemental du Rhône.

"C'est navrant"

"C'est cher parce que c'est très éphémère. Et puis il fallait en plus tout organiser : la voirie, prendre les arrêtés, mettre en plus les bifurcations... C'était extrêmement compliqué. Et à la sortie, c'était une facture totale de 220-230.000 euros", explique l'élu au micro d'Europe 1. "Moi, je préfère donner localement, par exemple pour construire un stade synthétique dans une petite commune plutôt que pour un événement qui ne va durer que quelques minutes", poursuit-il.

Mais pour Marie, habitant à Lyon, ce choix est un choix de rabat-joie. "Ils ont eu tort. Ne serait-ce que pour l'image... Et puis c'est important les Jeux olympiques ! Mince ! Ce n'est pas rien quand même ! Cette flamme, c'est un événement, c'est une tradition. Franchement, ne pas la voir, c'est navrant !", s'agace-t-elle.

L'Isère et la Savoie suivent le mouvement

Mais cette position n'est pas partagée par tous. "C'est bien qu'ils aient dit non : ça coûte trop cher", juge ainsi Martine, riveraine dans la capitale des Gaules. "On est déjà dans les dettes ! En veux-tu en voilà ! Pour une fois, ils ont été raisonnables. La flamme qui passe par Lyon ça sert à quoi sincèrement ?", se questionne-t-elle. Et dans la région, le Rhône est loin de faire exception. La Savoie et l'Isère, qui ont pourtant accueilli des JO d'hiver il n'y a pas si longtemps que cela, ont choisi, eux aussi, de se passer de la flamme.