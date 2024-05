«On est prêts» : à Marseille, hôteliers et restaurateurs attendent de pied ferme l'arrivée de la flamme olympique

J-7 avant l'arrivée de la flamme olympique en France. Dans tout juste une semaine, la flamme olympique rayonnera sur le Vieux-Port de Marseille après une parade majestueuse tout autour de la rade, puis une grande fête populaire. Un moment particulièrement important pour les restaurateurs et les hôteliers, qui affichent complet pour l'occasion.

"On a vraiment besoin de bras"

À l'hôtel carré de Nicolas Guyot, situé sur le Vieux-port, le carnet de réservation est déjà complet. Le 8 mai prochain, tout le personnel sera sur le pont. "Depuis un an, nos établissements sont remplis. Les hôtels du Vieux-Port sont pris d'assaut. Donc, à moins de partager la chambre avec quelqu'un d'autre, ça va être compliqué", plaisante-t-il.

Des réservations effectuées massivement par les sponsors de la flamme olympique pour inviter leurs clients. Et entre les cocktails et autres événements, les agences d'intérim spécialisées sont sollicitées, à l'image de Jean-Philippe Carmona, directeur de Victory Intérim. "On a vraiment besoin de bras. Plus on rentre dans la date qui arrive, plus ça devient impressionnant et compliqué. On devrait avoir besoin d'une centaine de personnes supplémentaires sur l'arrivée de la flamme", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Immense charge de travail

Et pour ce jour férié, les restaurateurs aussi s'attendent à un afflux majeur de touristes et s'organisent pour répondre à la demande. "On est prêts à faire face et tous les confrères sont prêts à faire face", s'exclame Frédéric Jeanjean, restaurateur sur le Vieux-Port.

"Les heures, on ne les comptera pas. Après, on est en train de regarder mais je pense qu'il faudrait doubler l'équipe. On va être effectivement en pleine effervescence", poursuit-il. En tout, 150.000 personnes sont attendues pour assister à la parade maritime et l'arrivée de la flamme olympique.