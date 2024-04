Notre-Dame de Paris : rencontre avec l’organiste qui jouait lorsque le feu s’est déclaré

À l'occasion de cette journée spéciale cinq ans de l'incendie de Notre-Dame de Paris, Europe 1 vous propose ce lundi d'entendre le témoignage des personnes qui ont vécu le drame de l'intérieur. Parmi ces acteurs, Johann Vexo. Il était l'un des organistes de la cathédrale et jouait justement de l'orgue à Notre-Dame au moment du drame. Europe 1 l'a rencontré et cinq ans après, il est toujours aussi ému par l'incendie.

Un spectacle "insoutenable"

15 avril 2019, comme tous les mercredis, Johann Vexo accompagne la messe derrière l'orgue de Notre-Dame quand soudain, l'alarme incendie se déclenche. "Le prêtre s'arrête de lire et je vois les gens qui commencent à sortir. On ne savait pas que ça brûlait au-dessus. On se dit : bon on va quand même évacuer aussi'", raconte-t-il au micro d'Europe 1. Dehors, tout semble normal, pas de fumée ni de sirènes de pompiers aux alentours. L'organiste croit donc à une fausse alerte et rentre chez lui à quelques centaines de mètres de la cathédrale. C'est à ce moment là qu'il se rend compte de l'ampleur du drame.

"Depuis la fenêtre de mon appartement, je commence à apercevoir une fumée. Je ressors de chez moi et là, le toit de la cathédrale était intégralement sous les flammes. Je reste 30 secondes et je repars parce que le spectacle est insoutenable", se souvient Johann Vexo. Une émotion qui ne l'a jamais quitté. Depuis cinq ans, il fait tout pour éviter Notre-Dame. "J'avoue que je détourne le regard quand je dois passer pas très loin. Quand j'ai quitté les lieux, tout allait bien et j'ai envie de garder ce souvenir", admet-il. Il espère pouvoir retrouver son orgue lors de la réouverture de la cathédrale en fin d'année, même si aucune garantie ne lui a pour l'instant été donnée par les équipes de Notre-Dame.