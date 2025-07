Notre-Dame de Paris : les bourdons de l'église sonnent à nouveau

Après l'incendie qui l'avait ravagée les 15 et 16 avril 2019, l'église de Notre-Dame de Paris finalise toujours sa reconstruction. Ce 17 juillet, ce sont les bourdons de l'église qui ont été remplacés et sont prêts à sonner ce 17 juillet.

C'est le grand retour d'Emmanuel et de Marie, les noms donnés aux deux bourdons de Notre-Dame de Paris. Si la cathédrale a pu rouvrir en décembre dernier, cinq ans après l'incendie, le joug des deux plus grosses cloches fragilisées a dû être remplacé. Le chantier s'est achevé la semaine dernière.

Un bourdon installé depuis le XVIIème siècle

A 60 mètres de haut dans la Tour Sud de Notre-Dame de Paris, Emmanuel, le plus gros bourdon de la cathédrale, pèse plus de 13 tonnes. Il est installé dans la tour depuis le XVIIe siècle. Et c'est la deuxième plus grosse cloche de France à côté, le Bourdon Marie, plus petit, qui est installé en 2013.

Ce 17 juillet marque la première fois qu'ils sonnent ensemble depuis l'incendie de 2019, qui avait détruit une partie de la Cathédrale. La Tour Sud n'avait pas été touchée par les flammes, mais des rénovations ont tout de même été nécessaires.

Avec le remplacement d'une pièce clé, les jougues, de grosses pièces en chaînes massives qui maintiennent les bourdons. Ils ont été fabriqués en Alsace et acheminés jusqu'à Paris.

Alors habituellement, les bourdons ne sonnent qu'à de rares occasions comme à Pâques ou à Noël pour mieux les préserver. Mais ce 17 juillet au soir, ils résonnent ensemble, symbole de la rénovation de Notre-Dame de Paris.