Notre-Dame de Paris : Jour J pour le démontage de l'échafaudage sinistré

Dès ce lundi matin et tout au long de l’été, Notre-Dame de Paris va être débarrassée du gigantesque amas de ferraille qui s’élève au-dessus de sa croisée. L’échafaudage avait été monté pour des travaux de restauration de la flèche, avant l’incendie. Le 15 avril 2019, les flammes font s’effondrer cette flèche. L’échafaudage a résisté mais s’est déformé. Reste une structure de 200 tonnes, de plus de 40 mètres de haut, qu’il faut détacher petit à petit pour pouvoir sécuriser la cathédrale et commencer les travaux sur la structure. Un travail colossal et périlleux.

"Depuis l’incendie, tous les jours, j’attends avec impatience cette dernière phase de sécurisation de la cathédrale". Le démontage de l’échafaudage est une phase si délicate que le recteur de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, en retient son souffle. Deux équipes de cinq ouvriers spécialisés seront descendues au-dessus du chœur de Notre-Dame. Suspendus à des cordes, ils s’attaqueront à la scie… aux 40.000 pièces de métal fondues par l’incendie, soudées entre elles. Sans jamais s’agripper, sans déséquilibrer la structure, ils découperont des tubes, que la grue qui surplombe Notre-Dame évacuera.

"Mais moi je crois aux miracles ! Je suis curé, je suis là pour ça ! Quand on va voir cette masse noire disparaître, eh bien on va respirer ! Parce qu’ensuite il faut voir ce qu’il y a en dessous de l’échafaudage !" Une voute éventrée, des pierres probablement fragilisées. Et un espoir : qu’une fois le monstre de métal démantelé que la cathédrale soit sauvée.