«Nos vignes ont mûri beaucoup plus vite» : en Alsace, avec la canicule, les vendanges débutent déjà

REPORTAGE

La météo de cet été, en zig zag entre pluies et alertes canicule, a eu un impact prévisible sur les vendanges. Certaines régions viticoles débutent déjà leur récolte de raisin. C'est le cas en Alsace, où les vendanges de Crémant ont débuté avec une à deux semaines d'avance. Près de Colmar, il ne faut pas tarder et tout le monde est à pied d'œuvre.

Acidité adéquate

En plus du sécateur et du seau, l'indispensable accessoire des vendangeurs, c'est la casquette. Roxane Hardy, responsable du domaine de la ville de Colmar, a adapté les horaires de récolte. "À 7 heures, on est dans les parcelles et on est déjà en train de vendanger. Il n'y a pas d'ombre dans les vignes donc on ne vendange plus après midi", détaille l'exploitante.

Pour autant, il n'aurait pas fallu attendre plus longtemps. "Les raisins ont les bons degrés, ils ont l'acidité adéquate et vu les fortes chaleurs pour éviter que cette acidité diminue trop, c'est le moment opportun pour récolter", ajoute Roxane Hardy. Des vendanges de plus en plus précoces, constate Gilles Ehrhart, président de l'Association des viticulteurs d'Alsace. Mais cette année, la canicule tardive va encore accélérer les choses. "Tout simplement, nos vignes ont mûri beaucoup plus vite. Au lieu de prendre un degré d'alcool potentiel en une semaine, on en a pris quasiment deux", explique-t-il.

La récolte sera peut-être moins abondante, mais de qualité. "On a un équilibre sucracide qui est top", ajoute le président. Et les vins dits tranquilles, c'est-à-dire non pétillants, sont eux aussi en avance. Les vendanges démarreront dès le 4 septembre.