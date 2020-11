Nos astuces pour obtenir un poulet rôti bien moelleux

Il est l'un des plats préférés des Français, des petits comme des grands : le poulet rôti. On aime le partager en famille avec des frites ou des pommes de terre au four. Problème ? Souvent, le poulet est sec, diminuant un peu notre plaisir. Pour enfin obtenir un poulet à la chair ferme et moelleuse, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs nous donnent leurs conseils pour ne plus avoir de mauvaise surprise à la sortie du four dans l'émission La Table des bons vivants.

Le blanc ou la cuisse ?

Tout d'abord, il faut être vigilant au temps de cuisson car le blanc ou la cuisse du poulet n'ont pas besoin du même temps. Mais comment faire sans démembrer le poulet en question ? "Il ne faut jamais mettre la poitrine au contact du four", explique Laurent Mariotte. "Pour cela, je le mets sur une cuisse pendant une demi-heure à 170°C. Je l'arrose régulièrement. Je le retourne sur une autre cuisse. Pareil encore pendant une demi-heure. Je l'arrose et ensuite, je le renverse carrément sur la poitrine. Le dos du poulet qui est laissé à l'air. Vous continuez 45 minutes, sans oublier de l'arroser."

L'autre astuce selon Olivier Poels, c'est de commencer la cuisson à froid : "Si on démarre la cuisson du poulet rôti à four chaud, il va se contracter immédiatement et il va avoir tendance à sécher. Quand on démarre un four, on monte tranquillement en température, on n'agresse pas la viande et on a, en général, un poulet plus moelleux." Pour Charlotte Langrand, c'est un conseil de la cheffe Chloé Charles qui lui "avait conseillé de mettre du vert de poireau à l'intérieur pendant la cuisson, pour à la fois humidifier et parfumer." Il ne vous reste plus qu'a essayer tout cela pour le prochain repas dominical.