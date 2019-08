Nord : un nourrisson de deux mois retrouvé grâce à un appel à témoins

Un bébé de deux mois a été retrouvé grâce à la diffusion d'un appel à témoins, deux semaines après sa disparition, a indiqué la police sur Twitter, dimanche.

Une fillette en instance de placement

Les policiers de Roubaix avaient publié un signalement des parents de la fillette, qui devait être placée par les services sociaux. Âgés de 23 et 31 ans, ils étaient introuvables depuis le 1er août.

Fin d'#AppelATémoins

Le petite Solyana a été retrouvée saine et sauve et en bonne santé ainsi que ses parents.

Merci pour vos RT qui ont permis de les retrouver pic.twitter.com/dXBkULSqZB — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 18, 2019

Deux semaines plus tard, la fillette a été localisée "saine et sauve et en bonne santé", avec ses parents, indiquent les autorités. "Merci pour vos RT qui ont permis de les retrouver", ajoutent-elles.