Nîmes : un commissariat, inauguré la semaine prochaine, en partie incendié dans le quartier de Pissevin

À Nîmes, les trafiquants montrent les dents. Un incendie a endommagé le nouveau bureau de police qui doit être inauguré la semaine prochaine dans le quartier de Pissevin. Les flammes se sont déclarées dans une boulangerie, fermée depuis plusieurs semaines, mitoyenne de ce nouveau commissariat.

"On va leur montrer que la République, c'est nous qui la protégeons"

Si les causes exactes de l'incendie doivent encore être déterminées, les circonstances sont pour le moins suspectes pour Bruno Bartocetti, secrétaire national du syndicat de police Unité Zone sud : "Si on retient la thèse de l'incendie volontaire, en tout cas, c'est une thèse qu'on est loin d'écarter, on peut partir sur une intimidation, sur une volonté de nous faire comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus".

Il estime également que cet incendie est un signe que la présence de la police dans ce quartier en dérange certains : "On les dérange sérieusement. Nous sommes considérés par les voyous qui gangrènent ces quartiers, non pas comme des policiers de la République, mais comme des ennemis. Et il est important de rester très présent dans ces quartiers, par la présence dans un bureau de police, mais aussi sur le terrain. On attend beaucoup d'effectifs pour cela".

Quant à l'inauguration de ce nouveau bureau de police, il n'est pas question de l'annuler : "À ce jour, l'inauguration n'est pas remise en cause, bien au contraire. On va être bien présents, on va leur montrer que la République, c'est nous qui la protégeons et ce ne sont certainement pas eux qui décident de mettre en place une loin qui n'est pas républicaine".