Neige et verglas : dans les Hauts-de-Seine, les saleuses en action toute la nuit

REPORTAGE

En Ile-de-France, pour les milliers d'automobilistes se rendant au travail, le trajet est très compliqué. Notamment sur l'A15, l'A115, les nationales N14, N184 et N104. La préfecture de police de Paris a abaissé la vitesse maximale de 20 kilomètres par heure sur les grands axes et pour éviter les accidents. Les saleuses sont entrées en action ce mercredi soir, et Europe 1 s'est glissée dans l'une d'entre elles.

Dégager les routes prioritaires

Dès 23h30, Bruno et Pierre chargent le camion de deux tonnes de sel. Une fois plein, c'est l'heure pour le responsable du groupe, Habib, de présenter l'itinéraire de la nuit. "On va faire le 131, la 913, la circulaire et la 914", détaille-t-il à son équipe. Vingt minutes plus tard, Bruno démarre le camion. Le sel commence à se répandre sur la voie direction Nanterre et le quartier de la Défense, pour commencer.

"C'est du préventif, donc on sale. Puisque les prévisions annoncent de la neige, il faut prévoir", explique Bruno. L'objectif pour cette nuit : saler les axes principaux aux abords des voies rapides. "Le niveau trois est déclenché, donc on s'occupe des routes prioritaires, qui doivent être dégagées. Ce sont les routes que vont emprunter les gens le matin pour aller travailler", ajoute-t-il. À 3h30, après plusieurs dizaines de kilomètres parcourus, le salage pour cette équipe se termine. Les routes du nord des Hauts-de-Seine sont maintenant traitées et donc sécurisées.