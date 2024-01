EN DIRECT - Neige et verglas : appel à différer les déplacements en voiture en Île-de-France, 25 départements en vigilance orange

Un total de 25 départements sont concernés jeudi par la vigilance orange neige-verglas. La vigilance orange est prolongée jusqu'à 10H00 sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, s'appliquera à partir de 16H00 au Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, et à partir de 18H00 à l'Isère. Les précipitations neigeuses vont se terminer dans la matinée des Hauts-de-France à la Normandie en passant par la région parisienne. Toutefois leurs conséquences pourraient continuer au cours de la journée avec un regel précoce des chaussées le soir, avertit Météo France. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 25 départements sont concernés jeudi par la vigilance orange neige-verglas

On relève 2 à 5 cm en Normandie, 5 à 10 cm sur le nord du pays et 1 à 4 cm en région parisienne

La direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) appelle "dans la mesure du possible" à "différer les déplacements", niveau 3 du plan neige verglas activé en Île-de-France

Le trafic est interrompu sur le RER C en région parisienne

Appel à différer les déplacements en voiture en Île-de-France

Suite à l'épisode neigeux en cours, les conditions de conduite sur le réseau peuvent être localement difficiles. Sytadin, la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), appelle "dans la mesure du possible" à "différer les déplacements".

Les conditions de conduite sont actuellement difficiles sur l'A15, l'A115, la N14,la N184 et la N104, indique la DiRIF.

Mercredi soir, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris a activé le niveau 3 du plan neige verglas en Île-de-France. La vitesse est abaissée de 20 km/h sur les grands axes et il est interdit de doubler. Les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler sur l'autoroute A13 qui relie Paris à Mantes-la-Jolie et la nationale 12 entre Versailles et Houdan.

Trafic interrompu sur le RER C en région parisienne

Sur le RER A, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne en répercussion d'une panne électrique à Torcy et des conditions météorologiques. Sur le RER B, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne.

Le RER C, le trafic est interrompu entre Versailles Chantiers et Massy – Palaiseau, entre Saint-Quentin en Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Viroflay Rive Gauche, en raison de chutes de neige. L'arrêt n'est pas desservi à Saint-Martin d'Étampes.

Sur le RER D, le trafic est ralenti entre Orry-la-Ville et Corbeil-Essonnes, via Evry C, et entre Goussainville et Melun, dans les deux sens, avec des allongements de temps de parcours allant jusqu'à 20 minutes.

1 à 4 cm en région parisienne

Depuis le début des chutes de neige, on relève 2 à 5 cm en Normandie avec localement des pointes à 10 cm, 5 à 10 cm sur le nord du pays avec localement des pointes à 15 cm, et 1 à 4 cm en région parisienne.

En matinée, les chutes de neige se décaleront vers le Centre, la Bourgogne et Grand-Est. Puis, l'après-midi, vers le Limousin, l'Auvergne et la Franche-Comté, avec un possible passage fugace sur le Poitou et le Lyonnais. Sur les Alpes, la limite entre la pluie et la neige se trouve vers 1.500 à 1.700 m.

Des éclaircies dans la journée

Les éclaircies reviendront sur le tiers nord-ouest, avec cependant quelques averses neigeuses possibles près de la Manche. Le soleil revient d'autre part sur les régions méditerranéennes. Dans le Sud-Ouest, le ciel reste très nuageux avec quelques pluies en plaine et de la neige sur les Pyrénées à partir de 600 m le soir. Le vent se renforce sur ces régions et atteint localement 70 à 80 km/h, jusqu'à 100 km/h dans le domaine de la Tramontane. Sur l'ouest corse, le temps est pluvieux et le Libeccio souffle de 90 à 110 km/h sur la Balagne.

Les températures minimales sont proches de -1 à -3 degrés au nord de la Seine, autour de 0 à 2 degrés sur le reste de la moitié nord. Elles sont souvent comprises entre 4 et 8 degrés au Sud. Les valeurs maximales ne dépassent pas 1 à 4 degrés en général au nord de la Seine, 4 à 10 degrés au nord de la Loire, et vont jusqu'à 13 à 17 degrés au Sud.