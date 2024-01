Neige : Paris se réveille sous un fin manteau blanc qui recouvre ses toits... et sa chaussée

Le nord de la France se réveille sous un beau manteau blanc. Quelques centimètres de neige sont tombés dans la nuit de mercredi à jeudi, obligeant Météo France à placer 25 départements en vigilance neige et verglas. L'Île-de-France n'est pas épargnée cet épisode neigeux.

Pour limiter les perturbations sur la route, les poids lourds ont interdiction de circuler sur l'autoroute A13 et sur la nationale N12, tandis que les véhicules légers ont obligation de ralentir de 20 km/h. Les transports scolaires ont également été suspendus dans certaines zones.

La préfecture appelle à limiter les déplacements

Dans le 11e arrondissement de Paris, une fine pellicule de neige recouvre les routes et les trottoirs. Selon la zone, entre un et trois centimètres de neige recouvrent la chaussée. Face au faible trafic durant la nuit, la neige en a profité pour bien tenir sur la route. Il faut dire que la préfecture de Paris avait pris ses précautions mercredi soir, demandant aux Franciliens de quitter leur travail avant 19 heures.

Le préfet Laurent Nuñez appelle aussi à limiter les déplacements ce jeudi matin, alors que le niveau trois du plan neige et verglas reste activé. À 6 heures du matin, la circulation restait fluide dans Paris intra-muros, la question des axes routiers menant à la capitale reste majeure. Une cinquantaine de kilomètres de bouchons était ainsi relevée par l'application Sytadin à 6 heures du matin, notamment dans le nord et l'ouest de la région, où les précipitions ont été un peu plus importantes que dans le reste du bassin parisien.