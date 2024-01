Qu'est-ce que le regel, le danger dont il faut se méfier sur la route après la neige ou le verglas ?

Après le gel... le regel. Si les plaques de verglas et la neige ont fortement perturbé la circulation sur un gros tiers nord du pays ce jeudi matin, avec plus d'une vingtaine de départements en vigilance orange, il faudra être tout autant vigilant sur la route jeudi soir et vendredi en début de journée, en allant au travail. En cause, le regel. Ce phénomène, qui porte bien son nom, est tout simplement le gel de quelque chose qui a dégelé. En l'occurrence la neige et le verglas qui étaient sur une partie des routes françaises.

Un danger peu visible

Concrètement, avec la hausse des températures au cours de la journée de jeudi, ces indésirables fondent. Mais la nuit de jeudi à vendredi va voir arriver avec elle à nouveau des températures négatives. L'eau fondue qui n'aura pas eu le temps de sécher va donc regeler sur les routes, rendant les routes impactées (une nouvelle fois) difficilement praticables. Un phénomène qui invite d'autant plus à la prudence qu'il sera difficile de voir les zones de regel sur la route.

Météo-France indique toutefois que les risques de regel sont plus importants "là où la neige aura tenu au sol". L'organisme précise par ailleurs que le regel sur les chaussées humides est attendu sur "la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les régions du Nord-Est".