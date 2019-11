Neige : circulation de trains interrompue sur 3 axes depuis Grenoble "au minimum jusqu'à vendredi midi"

La circulation de trains a été interrompue sur trois axes ferroviaires au départ de Grenoble "au minimum jusqu'à vendredi midi" en raison de la présence d'arbres tombés sur les voies ou menaçant de le faire, a indiqué jeudi un porte-parole de la SNCF à l'AFP.

Les axes concernés sont Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence et Grenoble-Veynes. Il sera toutefois possible de se rendre de Grenoble à Lyon mais par "un détournement" passant par Chambéry en Savoie et Ambérieu dans l'Ain, a précisé cette même source.

La Drôme, l'Isère et l'Ardèche traversent jeudi un important phénomène neigeux. Un automobiliste de 63 ans est décédé jeudi soir dans la commune de Roche, dans le Nord de l'Isère, après la chute d'un arbre.

Plus de 140.000 foyers sont par ailleurs privés d'électricité.