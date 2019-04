My Million : un joueur réclame son gain d'un million d'euros in extremis

Il aurait pu tout perdre et ne pas s'en rendre compte. Un quinquagénaire lyonnais a touché un million d'euros de la Française des jeux (FDJ). Le 12 février, il remportait le jackpot au jeu My Million. Il avait 60 jours à partir de cette date pour réclamer ses gains. Encore fallait-il qu'il le sache. Selon le Parisien, le gagnant a attendu le 53ème jour pour se déclarer auprès de la Française des jeux.

La FDJ lance une avis de recherche

Joueur occasionnel, ce Lyonnais oublie régulièrement de vérifier si son ticket est gagnant ou non, a-t-il expliqué au Parisien. Cette fois ci, il n'avait donc pas vérifié sa grille. Mais étonnée de ne pas voir se manifester le gagnant, la Française des jeux a décidé le 4 avril de lancer un avis de recherche. Elle a alors diffusé la ville et le point de vente où avait été validé le ticket gagnant. Une procédure exceptionnelle. Alerté par cette histoire, le quinquagénaire a fini par vérifier sa grille et découvert la bonne nouvelle. Le gagnant, c'était lui !