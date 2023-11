Mort de Thomas dans la Drôme : des perquisitions menées dans un quartier sensible de Romans-sur-Isère

Au lendemain d'une marche blanche organisée pour rendre hommage à Thomas et à la veille des obsèques du jeune homme de 16 ans, tué lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme, l'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur ce déchaînement de violence. Neuf personnes sont toujours en garde à vue, dont l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Ce jeudi matin, six perquisitions ont été menées à Romans-sur-Isère, dont cinq ont eu lieu dans le quartier sensible de la Monnaie, d'où sont originaires plusieurs des jeunes interpellés mardi.

Elles ont démarré aux alentours de 8h ce jeudi matin lorsque plusieurs véhicules de gendarmerie se sont succédés dans le quartier qui avait été bouclé. Des militaires sont entrés dans une barre d'immeuble avant de ressortir, quelques heures plus tard, avec un certain nombre de sacs de scellés.

Quatre suspects assurent n'y être pour rien

Ces perquisitions s'inscrivent dans la logique de cette enquête qui a permis d'entendre un certain nombre d'explications données par ces jeunes sur le déroulé de la nuit de samedi à dimanche à Crépol. Quatre d'entre eux, défendus par Maître Guillaume Fort ont expliqué qu'ils n'étaient pour rien dans l'attaque. "Les déclarations de mes clients sont concordantes. Ils admettent qu'ils étaient sur place ce soir-là, non pas pour venir en découdre, mais pour, comme tous les jeunes de leur âge, pouvoir, à ce moment-là, profiter de leur jeune temps et faire la fête", explique l'avocat.

Le terme des 48 premières heures de garde à vue interviendra ce jeudi soir. Des gardes à vue qui seront très certainement prolongées puisqu'elles peuvent durer jusqu'à 96 heures en tout. Dans le même temps, les enquêteurs continuent d'investiguer dans le but d'arrêter d'autres suspects.