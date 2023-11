«Thomas, on ne t’oubliera jamais» : dans la Drôme, une marche blanche en hommage à l'adolescent tué

"Thomas, on ne t’oubliera jamais, on t’aime". Ces mots ainsi que le portrait de ce jeune rugbyman de 16 ans s’afficheront sur la banderole que ces coéquipiers de rugby porteront fièrement en tête de cortège de la marche blanche. Thomas, ce jeune lycéen de Romans-sur-Isère a été tué dans la nuit du samedi au dimanche lors d’un bal à Crépol dans le nord de la Drôme. Ils marcheront pour leur ami, explique Tristan Tardy, co-président du club de Romans-sur-Isère.

"Il faut être là pour aider la famille"

"L'important, c'est de rendre hommage à Thomas et que ses amis et sa famille puissent se réunir ainsi que tous ses proches, autour de ce moment pour penser à lui. L'essentiel, c'est d'être là pour Thomas, rendre un bel hommage tous ensemble dans le stade où il partageait sa passion", confie-t-il. Présents à la marche également, des centaines d’élèves de son lycée comme Romane, élève de seconde.

"Il a notre âge, il est venu pour s'amuser et il ne reviendra pas chez lui. Et c'est horrible parce que ça n'aurait jamais dû se passer. Il faut être là pour aider la famille, les proches et il ne faut pas qu'on oublie Thomas", explique la lycéenne. Les membres de la famille seront au premier rang de la marche. Un rassemblement qu’ils veulent apolitique, refusant, ainsi toute récupération. Neuf jeunes hommes sont actuellement en garde à vue dans cette affaire. Certains, dont l'auteur du coup de couteau mortel, ont été arrêtés mardi à Toulouse, soupçonnés d'avoir voulu fuir vers l'Espagne.