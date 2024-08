Mort d'Alain Delon : la fleuriste de Douchy submergée par les commandes

REPORTAGE

Dès l'ouverture, une file d'attente, qui rendrait jaloux tous les commerçants, se forme devant la boutique de fleurs de Douchy-Montcorbon, commune où l'acteur Alain Delon s'est éteint dimanche. Pascal et sa femme sont venus de Seine-et-Marne. "On s'est dit qu'il nous fallait absolument des roses. On a pris trois roses blanches. Ça me semblait une belle couleur. Delon, c'est quelqu'un que j'estime profondément", raconte-t-il avec une voix tremblante.

"Des livreurs m'ont livré puis là, c'est reparti"

Les roses blanches, Agnès ne compte plus combien elle en a vendu. Elle a reçu plus de 150 appels et près de 300 personnes se sont déplacées pour acheter une fleur. Depuis dimanche, elle ne s'arrête plus. "Je suis arrivée à 8h30. J'ai commencé à avoir du monde qui venait chercher des fleurs. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Dimanche soir, j'avais pour ainsi dire plus rien. Des livreurs m'ont livré puis là, c'est reparti", témoigne au micro d'Europe 1 la fleuriste.

Mais elle ne peut pas assurer le service seule. Alors sa famille lui prête main forte. "J'ai appelé à l'aide. J'avais toutes mes fleurs qui étaient arrivées. Et là, je n'avais plus le temps de préparer et de recevoir les clients. Et la fleuriste reste motivée et souriante. Elle s'attend à couper des tiges par centaines jusqu'aux funérailles d'Alain Delon.