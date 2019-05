"Mon fils a fait son job", estime le père de l'un des militaires tués au Burkina Faso

RÉACTION

"Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon fils a fait son job, il a réussi sa mission", estime Jean-Luc, le père d'Alain Bertoncello, officier marinier du commandement des opérations spéciales, tué dans l'opération qui a permis la libération de quatre otages au Burkina Faso, vendredi. Interrogé par Europe 1 samedi, Jean-Luc Bertoncello a dit son émotion, mais aussi sa fierté.

"Oui, je suis fier de mon fils"

"S'il peut servir à donner des exemples, tant mieux", poursuit Jean-Luc Bertoncello. "Il se trouve que ma femme et moi on est tous les deux enseignants, on a eu le témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui nous a dit : 'j'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix'. Elle veut intégrer l'armée. En ce sens, oui, c'est important."

Quant au dénouement tragique de l'opération et à l'hommage prévu pour son fils et le maître Cédric de Pierrepont, également tué dans l'assaut, Jean-Luc Bertoncello estime que "ça fait partie de la vie du militaire". "Le jour où il a défilé sur les Champs-Elysées, pour lui c'était un honneur, donc aujourd'hui pour lui ce sera un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier ? On vient de perdre son fils, si on n'est pas fier je ne comprendrai pas. Oui, je suis fier de mon fils."