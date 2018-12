Moins de 4.000 "gilets jaunes" mobilisés en France pour la première fois depuis le début du mouvement

Moins de 4.000 "gilets jaunes" se sont mobilisés jeudi dans toute la France, étiage le plus bas depuis le début du mouvement le 17 novembre, selon un décompte du ministère de l'Intérieur vendredi, à la veille d'appels à la mobilisation.

"Cette mobilisation continue d'être orientée à la baisse. Hier, pour la première fois depuis le 17 novembre, il y avait moins de 4.000 gilets jaunes mobilisés dans toute la France", a affirmé la place Beauvau. 3.680 "gilets jaunes" ont été recensés, a-t-on précisé de même source.

Quelque 200 ronds-points encore occupés. Selon le ministère de l'Intérieur, environ 300 ronds-points ont été évacués par les forces de l'ordre depuis le 15 décembre. Au soir de ce cinquième samedi de mobilisation, Christophe Castaner avait appelé à libérer ces ronds-points qui sont devenus au fil des jours, les lieux emblématiques de la mobilisation des "gilets jaunes". Quelque 200 ronds-points font encore l'objet d'occupations et doivent être évacués, a précisé une source proche du dossier. Pour la journée de samedi, où de nouveaux appels à manifester ont été lancés, "un dispositif de sécurité proportionné et adapté sera mis en place" privilégiant la "mobilité et la réactivité", a affirmé le ministère de l'Intérieur sans préciser le nombre de forces mobilisées.

À la veille des départs en vacances, garantir la sécurité sur les grands axes de circulation. La semaine dernière, environ 69.000 membres des forces de l'ordre avaient été déployées, dont 8.000 à Paris, appuyées par des véhicules blindés à roues de la gendarmerie. Ces véhicules blindés seront à nouveau mobilisés samedi, fait savoir l'Intérieur. Ils seront "positionnés" en province, à Toulouse, Bordeaux et dans les Bouches-du-Rhône et "en alerte" à Paris. À l'occasion de ce week-end de grands départs en vacances, "il sera fait en sorte de garantir la sécurité sur les grands axes de circulation", routes, péages, gares, souligne la place Beauvau. À Paris, la stratégie policière visant "à réagir en tout point et à tout rassemblement spontané susceptible de troubler l'ordre public", sera reconduite, ont précisé l'Intérieur et la préfecture de police.

Contrôle préventifs. Comme lors des précédents weekends, des contrôles préventifs "pourront être réalisés". Ils ont fait l'objet de vives critiques de la part des défenseurs des libertés publiques. Selon le préfet des Yvelines, à Versailles "plusieurs centaines", voire "un millier", de "gilets jaunes" sont attendus samedi. La manifestation, si elle devait avoir lieu, se déroulera dans une zone "confinée" de la ville, à l'écart des rues commerçantes, a annoncé la préfecture. En dépit des mesures sociales annoncées par l'exécutif pour apaiser la colère des "gilets jaunes" qui réclament plus de pouvoir d'achat, certains ont annoncé leur intention de poursuivre la mobilisation, après cinq samedis de manifestations, émaillées de violences.