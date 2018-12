Versailles : plusieurs centaines de "gilets jaunes" attendus samedi

"Plusieurs centaines", voire "un millier" de "gilets jaunes" sont attendus samedi à Versailles pour une manifestation qui se déroulera dans une zone "confinée" de la ville, à l'écart des rues commerçantes, a indiqué vendredi le préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot.

Une participation imprévisible. "Nous avons confiné la manifestation sur l'avenue de Paris, dans un périmètre très important", représentant plus d'un kilomètre environ. Mais il y a une "imprévisibilité dans les estimations" de l'affluence, a-t-il poursuivi. "Plusieurs centaines, un millier... quelles sont les intentions réelles de ceux qui viennent ? Nous l'ignorons".

Selon son directeur de cabinet Thierry Laurent, "1.400 personnes" se sont déclarées "participantes, 8.000 se déclarent intéressées" par l'événement Facebook, organisé notamment par Eric Drouet, l'un des porte-parole des "gilets jaunes". Mais "comme le mouvement de demain se veut déconcentré à l'ensemble de la France, on s'attend à une participation moins élevée (...) à Versailles", a ajouté Thierry Laurent.

Une zone de confinement très encadrée. La zone prévue pour la manifestation sera "confinée par un barriérage" et toute manifestation en dehors et notamment dans les zones commerçantes sera "interdite", a souligné le préfet. Quant au déploiement des forces de l'ordre, "nous adapterons le dispositif (...) dans un climat de sécurité et de confiance", a-t-il déclaré, en se disant "serein". "Plusieurs unités de forces mobiles" ont été requises, mais "pas de véhicule blindé", a-t-il précisé.

Plusieurs gares SNCF à Versailles et dans les environs seront fermées, de même que la route départementale passant devant la résidence d'État de La Lanterne. Des contrôles auront lieu dans les gares restées ouvertes et sur les routes, "afin que ne soient pas introduits à Versailles des armes, des armes par destination", car les "interpellations préventives comme la semaine dernière à Paris" ont montré "qu'elles étaient efficaces", a souligné Jean-Jacques Brot.

Des bâtiments symboliques fermés. Le domaine et le château de Versailles ont annoncé dès jeudi qu'ils seraient fermés "de manière préventive" samedi. La salle du Jeu de Paume, haut lieu de la Révolution de 1789, restera aussi portes closes ; des "gilets jaunes" avaient tenu la semaine dernière une conférence de presse devant cette salle.