Mobilisation des agriculteurs : les gendarmes font évacuer le point de blocage de la centrale d’achats de Leclerc en Gironde

Deux centaures, un escadron de gendarmerie mobile, des renforts locaux... Les autorités ont mis les moyens jeudi à la mi-journée pour évacuer le point de blocage de la Coordination rurale devant la centrale d'achat Leclerc à Beychac-et-Caillau, entre Bordeaux et Libourne, symptôme du désespoir des agriculteurs, a constaté notre reporter.

⁦@Europe1⁩ #Gironde#Agriculture A Beychac-et-Caillau, intervention en course des gendarmes, dotés de moyens importants, pour évacuer le point de blocage de la Coordination rurale devant la centrale d’achat pic.twitter.com/hM1Oefucoj — Stéphane Place (@StephanePlace) November 21, 2024

Les deux centaures de la gendarmerie mobilisés pour l'opération. Crédit photo : Stéphane Place

Depuis mercredi, la Coordination rurale, l'un des principaux syndicats agricoles de la mobilisation, bloquait la centrale d'achat avec des barrages. C'est notamment à partir de Beychac-et-Caillau que les camions livrent les supermarchés de la région.

Crédit photo : Stéphane Place/Europe 1

Toujours selon notre reporter sur place, les pompiers sont également intervenus pour éteindre le feu mis au tas de déchets qui bloquait l’accès à la centrale d’achat.

Les agriculteurs sont notamment mobilisés contre la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et de Mercosur, et ils souhaitent notamment une simplification des normes. C'est la deuxième fois en moins d'un an que agriculteurs se mobilisent.