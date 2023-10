Mission reproduction : de Brest à Montpellier, le convoi inédit d'un poisson-scie

Pour ce premier jour des vacances de la Toussaint, ouvrez l'œil sur la route. Si vous partez, vous pourriez croiser un convoi particulier sur l'autoroute puisqu'un projet secret se prépare entre Brest et Montpellier pour transporter un poisson-scie aux dimensions exceptionnelles.

Assurer la reproduction de cette espèce menacée

"Tout est étudié, millimétré". C'est une opération inédite en France qui a nécessité plus d'un an de préparation. "Le nombre de personnes qui intervient est parfaitement calculé", précise Dominique Barthélémy, conservateur à l'Océanopolis de Brest. Pendant que vous roulez peut-être vers votre lieu de vacances, une femme poisson-scie de 3,10 mètres pour 150 kilogrammes doit elle aussi prendre la route à Brest direction Montpellier. Un voyage où rien n'est laissé au hasard.

"Le camion qui va assurer le transport, c'est un semi-remorque qui dispose de toutes les installations nécessaires pour filtrer l'eau, pour l'oxygéner et puis d'une cuve d'environ 20.000 litres d'eau. Le camion est équipé pour pouvoir maintenir cet animal pendant plusieurs jours s'il le faut. Donc, on est à l'abri de tout risque associé à un embouteillage ou un événement sur la route", assure Dominique Barthélémy au micro d'Europe 1. Le but de ce transfert est de composer une paire avec un mâle vivant à l'aquarium de Montpellier dans le cadre d'un programme de reproduction vitale pour cette espèce classée en danger critique d'extinction.