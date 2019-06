Miss France 2019 ne se présentera pas à Miss Monde, ni à Miss Univers

La Polynésienne Vaimalama Chaves, miss France 2019, ne se présentera ni au concours de Miss Monde, ni à celui de Miss Univers, contrairement à l'usage, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 24 ans, miss Tahiti couronnée miss France le 16 décembre dernier, a annoncé sa décision sur Instagram, lors d'un déplacement en Polynésie pour l'élection de la nouvelle miss Tahiti. "Vous êtes nombreux à me demander à quelle compétition internationale je vais participer cette année. Et il n'y a aucun d'entre vous qui a suggéré que peut-être je n'irai à aucune", souligne-t-elle, sourire aux lèvres.

Vaimalama Chaves Miss France 2019 a un petit message pour vous

Miss Univers ou Miss Monde? pic.twitter.com/8WWiO1IoXy — Miss France (@MissFrance) 25 juin 2019

"Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas"

Elle explique que la préparation des candidates à Miss France 2020 se déroulera à Tahiti. "Les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là". "Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi je veux être ici. Alors voilà, je choisis la Polynésie au détriment de Miss Univers ou Miss Monde", insiste Miss France. "Quelle que soit la date à laquelle cela aura lieu, et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est moi", ajoute-t-elle. Sur son compte Twitter, elle précise n'avoir "pas besoin de plus".

La préparation des Miss se fera en Polynésie et je ne peux pas ne pas être là ! « Pour vivre la vie que vous voulez, vous devez renoncer à ce que vous ne voulez pas ». Je n’ai pas besoin de plus, les concours internationaux se feront sans moi cette année ❤️

@MissFrance — VaimalamaChavesOff (@vaimalamachaves) 25 juin 2019

De "monstre" à miss France

Cette jeune femme qui s'est singularisée par son franc-parler et son discours en faveur de l'éducation, "pilier de la société" selon elle, avait ému lors de son élection en évoquant son enfance en surpoids, au cours de laquelle elle a parfois été traitée de "monstre". À 18 ans, celle qui mesure 1,78 m pesait plus de 80 kilogrammes. Elle en a depuis perdu 20.

Il n'est pas courant que miss France ne participe à aucune compétition internationale. En janvier 2017, la miss France 2016 Iris Mittenaere a été élue Miss Univers. Si miss France ne se présente pas aux compétitions internationales, c'est en principe une de ses dauphines qui concourt pour la France.