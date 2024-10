MIF Expo 2024 : le «made in France» à l’honneur

Produire en France et rester compétitif ? C’est possible, et les exposants du Salon du Made in France le prouvent. Pour sa douzième édition, le MIF Expo propose au public de découvrir des entreprises françaises qui ont su allier innovation et respect de l’environnement, sans quitter la France. Qu’ils soient petits artisans ou à la tête de grandes entreprises, les invités du salon ont su répondre aux enjeux modernes de durabilité et d’écologie tout en maintenant leur production en France. MIF Expo les met à l’honneur et invite le public à les rencontrer et à les soutenir.

Un événement d’ampleur

L’an dernier, MIF Expo a rassemblé plus de 1 000 exposants et plus de 100 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand événement dédié au Made in France. Pendant quatre jours, des entreprises et artisans venus de la métropole et d’Outre-Mer nous partagent leur créativité et leurs innovations. Les visiteurs pourront rencontrer des entrepreneurs rassemblés par domaines : mode, beauté et bien-être, sport et loisirs, décoration, gastronomie, services, tourisme…

Pour mettre en valeur l’artisanat français, le Village de l’Artisanat de CMA France conviera plus de 200 artisans. L’occasion de découvrir des techniques ancestrales, des productions et des savoir-faire uniques, et même d’assister à des démonstrations sur place.

Des temps forts pour l’édition 2024

Après les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et Occitanie les années précédentes, c'est la Corrèze, un département, qui pour la première fois sera à l'honneur, avec 14 entreprises présentes sur plus de 150m².

Les Grands Prix du Made in France feront leur retour pour une sixième édition. L’objectif est de valoriser la capacité des entrepreneurs à innover en faveur de la fabrication locale. Cette année, le Grand Prix de l’Export, un nouveau prix en partenariat avec le réseau des CCI France, récompensera une entreprise française performant à l’international. Le gagnant bénéficiera d’un accompagnement du réseau des CCI France.

Par ailleurs, des acheteurs internationaux seront présents sur place pour créer de nouvelles synergies et des partenariats avec les acteurs du Made in France.

Enfin, des tables rondes seront organisées pour discuter des différents enjeux que rencontrent les entreprises françaises, ainsi que des défis environnementaux et économiques auxquels elles font face.

Acheter français, mieux consommer

Les visiteurs du salon verront un panorama unique de ce que la France peut offrir. C’est donc l’occasion de soutenir ces productions éthiques et vertueuses et de faire des achats plus responsables.

MIF Expo est le lieu parfait pour mieux comprendre l’impact de notre consommation et voir les résultats des investissements des entreprises pour se réinventer. Acheter français permet de mettre en valeur le savoir-faire de proximité et de limiter son empreinte carbone en privilégiant le circuit court.

Au gré des différents stands, les visiteurs pourront voir l’excellence à la française et soutenir l’innovation et la production locale. Rendez-vous du 8 au 11 novembre, à Paris, Porte de Versailles. Plus d’infos sur mifexpo.fr