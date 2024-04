Meurthe-et-Moselle : face à l'insécurité, ces commerçants prennent des cours de self-défense

Les agressions et l’insécurité ne concernent pas que les grandes villes. A Toul, commune de 16.000 habitants en banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, certains commerçants en ont déjà été victimes. Trois commerces ont même été braqués en début d’année. Alors lundi, ils ont pris pour la première fois un cours de self-défense. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place.

"Je ne pensais pas qu'un jour, on en aurait besoin"

Première leçon : parer une attaque au couteau en utilisant son sac comme bouclier. Sept commerçants participent ce lundi après-midi au cours de Patrick Petitjean, spécialiste du self-défense. Ils sont fromagers, assureurs ou encore photographes, comme Grégory. "Je fais ce stage pour une raison très simple, c'est qu'en l'espace de trois ans, on a eu deux agressions. Donc c'était le moment pour apprendre à gérer le conflit. Pouvoir se défendre, c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, même si je ne pensais pas qu'un jour, on en aurait besoin", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Et c'est Catherine Gournay, coiffeuse et présidente de l'association des commerçants de Toul, qui a souhaité cet atelier. "Ça va nous apprendre à gérer notre stress. On voit aussi la progression au niveau national, car les agressions se multiplient. Donc, on se dit, pourquoi pas dans notre ville ? Surtout qu'on a eu le droit à plusieurs braquages en début d'année", déplore-t-elle. Un ancien policier explique également comment répondre à une agression verbale en adoptant le bon ton et la bonne attitude. Car le mieux, c'est encore d'éviter le conflit.