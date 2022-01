Météo : précipitations importantes sur les Pyrénées ce dimanche

Après un épisode pluvieux dans la nuit, sur le flanc Est, la journée sera assez agitée dimanche sur l'Hexagone annonce Météo-France. Des averses se produiront, particulièrement sur les massifs, avec possibilité de grésil localement et de la neige vers 500 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes, 800 mètres sur le Massif central. L'épisode sera marqué sur le Sud-Ouest, où les précipitations seront continues, en particulier sur les départements pyrénéens avec d'importantes quantités de pluie en dessous de 1300 mètres puis plus de 2000 mètres l'après-midi, avec des cumuls de neige conséquents en altitude.

Soleil et nuages autour de la Méditerranée

Autour de la Méditerranée, en Provence et Alpes du Sud, soleil et nuages se partageront le ciel. De l'instabilité résistera sur la Corse avec des averses surtout sur le relief sous forme de neige vers 1000 mètres. Le vent sera fort d'ouest en Méditerranée et très soutenu sur l'Île de Beauté, principalement sur le littoral occidental exposé à des rafales allant jusqu'à 110 km/h.

Les températures minimales évolueront peu, toujours entre 1 et 6 degrés, jusqu'à 6/10 près des côtes. Les maximales graviteront entre 4 et 6 dans le Grand-Est, 6 et 12 degrés, en général, jusqu'à 12/15 au sud de la Garonne et près de la Grande Bleue.