Météo : la Côte-d'Or et l'Yonne placées en vigilance rouge crue

Une partie de la Bourgogne passe à son tour en rouge. L'Yonne et la Côte-d'Or ont été placées en vigilance rouge crue ce lundi. L'Indre-et-Loire, également en rouge sur la carte, a finalement été rétrogradée en vigilance orange dans l'après-midi.

2 départements en Rouge

8 départements en Orange — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 1, 2024

10 autres départements toujours en vigilance orange

Cette alerte est activée à cause d'un danger de "crue majeure sur la Vienne-tourangelle en Indre-et-Loire et sur l'Armançon en Côte-d'Or et dans l'Yonne", précise Météo-France. Huit autres départements sont en vigilance orange. En Indre-et-Loire, la Vienne a entamé sa décrue à Chinon à la mi-journée. Sur l'ensemble du département, 562 personnes ont été évacuées depuis samedi à la mi-journée, dont 370 à Chinon, avait indiqué à l'AFP la préfecture.