Indre-et-Loire et Vienne en vigilance rouge crues lundi, risque d'avalanches dans les Alpes

Les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne resteront lundi en vigilance rouge pour risque de crues, tandis que Gironde, Dordogne, Charente et Charente-Maritime, demeureront classés en vigilance orange pour le même risque, selon le bulletin de Météo France. Les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence seront eux placés en vigilance orange pour risque d'avalanche, selon l'institut météorologique.

"L'activité avalancheuse va progressivement se mettre en place dimanche au fil des précipitations touchant l'ensemble des Alpes du Sud, et plus particulièrement à partir de la soirée de dimanche et la nuit suivante sur les massifs du Mercantour et du Haut-Var et Haut-Verdon", a expliqué l'organisme météorologique dans son bulletin diffusé dimanche après-midi.

2 départements en Rouge

30 à 45 cm de neige sont déjà tombés sur le Mercantour

Entre samedi soir et dimanche matin, 30 à 45 cm de neige sont déjà tombés sur le Mercantour, au nord de Nice, qui avait été placé en vigilance orange avalanches dès samedi. "Les précipitations les plus intenses sont attendues dimanche en soirée et la nuit suivante. Des avalanches ont d'ores et déjà été signalées sur la route d'Isola 2000", a ajouté Météo France.

La route menant à cette station de ski des Alpes du Sud, dont la saison devait se terminer le 14 avril, a été fermée dimanche, dans les deux sens, "pour une durée indéterminée", a indiqué la métropole de Nice dans un communiqué. "Le village d'Isola reste lui accessible. Des postes d'informations sont déployés à Isola village et à Isola 2000 afin de renseigner les personnes présentes sur place", a-t-elle précisé.