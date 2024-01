Météo : comment calcule-t-on les températures ressenties, alors que le froid s'installe en France ?

Zéro degré à Paris, ressenti -5 ; -1 à Strasbourg, ressenti -7. Alors que les températures chutent en ce début de semaine, la sensation de froid est parfois plus accrue que ce qu'indique le thermomètre. En cause : la température ressentie, qui diffère de la température réelle. Mais comment expliquer ce phénomène ?

La température de l'air, indiquée par les organismes météorologiques, est mesurée à l'aide d'un thermomètre ou d'une sonde, mais dans un abri ajouré, à 1,5 mètre du sol. Cela permet de mesurer le mercure dans les mêmes conditions, partout dans le monde. La vitesse du vent, l'humidité ou l'ensoleillement ne sont donc pas pris en compte, alors qu'ils peuvent totalement changer la perception de la température.

Plus le vent souffle, plus la température ressentie baisse

Le vent est le principal phénomène qui augmente la sensation de froid, à cause du refroidissement éolien, comme l'explique Météo-France. En effet, "en l’absence de vent, il se forme au contact de la peau une mince couche d’air réchauffé par l’organisme et humidifié par évaporation de l’eau présente à sa surface. Lorsqu’il y a du vent, cette pellicule isolante est continuellement balayée. La peau est alors au contact d’un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé." Cela finit donc par refroidir l'organisme.

Il existe toutefois une manière de calculer cette température ressentie : l'indice de refroidissement éolien. Grâce à une formule mathématique, qui prend en compte la température de l'air et la vitesse du vent, les météorologues peuvent savoir quel sera le ressenti du froid sur la peau. Selon le tableau d'indice de refroidissement éolien, par exemple, si la température de l'air est de -5 degrés et que le vent souffle à 30km/h, le ressenti sera de -13.

Une information très importante pour les pouvoirs publics, notamment durant les vagues de froid. Cela leur permet de faire de la prévention auprès de la population et de mettre en place des mesures pour les plus vulnérables.