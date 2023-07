Canicule : à Lyon, les habitants se ruent dans les parcs pour combattre la chaleur

Pas moins de dix départements en alerte canicule ce lundi soir, dont le Rhône. Pour les Lyonnais, la bonne solution pour combattre la chaleur est d'aller faire un tour au Grand Parc de Miribel-Jonage à Vaulx-en-Velin. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place à la rencontre des familles en quête de fraîcheur.

"C'est chaud quand même"

Beaucoup de Lyonnais ont eu la même idée : venir dans ce parc à quinze kilomètres du centre de Lyon pour se baigner dans le lac artificiel qui se trouve au milieu. Ce ne sont pas les plages de la Méditerranée, mais, vu les 36 degrés affichés au thermomètre, personne n'a trouvé mieux pour se rafraichir. À commencer par Jacqueline qui emmène ses petits enfants âgés de cinq et deux ans. "Je me suis dit 'allez, on va dans l'eau', sinon ils ne sortent pas. Moi, je suis en appartement et il fait très chaud. Ils ont un petit maillot de bain, tranquillement. Ça va bien se passer", se réjouit-elle au micro d'Europe 1.

Khatib, lui, est venu après son travail avec ses trois filles. "On a profité un peu avec les enfants, on a joué un petit peu, on a rigolé et on en a beaucoup plus profité dans l'eau parce qu'à l'extérieur, c'est chaud quand même", souligne-t-il. Ici, la plage est en galets, mais l'eau est fraîche et c'est justement ce que recherche Sylvain en train de s'activer.

"Je suis en train de gonfler le paddle. J'ai récupéré le petit au centre aéré et puis j'avais le paddle dans le sac. On va se faire un petit tour sur le lac tranquille", s'impatiente le père de famille. Ce parc possède beaucoup d'arbres et donc beaucoup d'ombre. Une bénédiction en ces jours de canicule à Lyon. D'ailleurs, ce mardi devrait être le jour le plus chaud avec un mercure qui devrait dépasser les 38 degrés.